Суперниця українки у бронзовому фіналі

Найдосвідченіша українська борчиня на Олімпіаді-2020 у Токіо Алла Черкасова спробує полетіти з Токіо не з порожніми руками. Спортсменка буде боротись за третє місце у ваговій категорії до 68 кілограмів.

Оце так Беленюк, Насібов та Коляденко – у півфіналі Олімпіади з боротьби

32-річна представниця Львівської області у сутичці за "бронзу" зустрінеться із японкою Сарою Досьо. Суперниця українки – олімпійська чемпіонка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро. 26-річна японка – призерка чемпіонату світу, дворазова володарка Кубка світу та чемпіонка Азії.

Борчині вийдуть на килим о 14:55 за київським часом.

"Син у мене просив медаль"

Для Черкасової Олімпіада-2020 буде останньою у кар'єрі. Перед українкою стоїть величезна відповідальність. Ще до поїздки у Токіо син борчині попросив привезти з Японії нагороду. Тому Алла має додаткову мотивацію для перемоги у бронзовому фіналі.

Син у мене просив медаль і я готова зробити все, щоб її привезти. Це моя остання Олімпіада – останній шанс здійснити мрію,

– зізналась Черкасова ще перед півфіналом.

Шлях на Олімпіаді-2020