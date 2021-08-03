Соперница украинки в бронзовом финале
Опытная украинская борчиха на Олимпиаде-2020 в Токио Алла Черкасова попытается улететь из Токио не с пустыми руками. Спортсменка будет бороться за третье место в весовой категории до 68 килограммов.
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32-летняя представительница Львовской области в схватке за "бронзу" встретится с японкой Сарой Досё. Соперница украинки – олимпийская чемпионка Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. 26-летняя японка – призер чемпионата мира, двукратная обладательница Кубка мира и чемпионка Азии.
"Сын у меня просил медаль"
Для Черкасовой Олимпиада-2020 будет последней в карьере. Перед украинкой стоит огромная ответственность. Еще до поездки в Токио сын борчихи попросил привезти из Японии награду. Поэтому Алла имеет дополнительную мотивацию для победы в бронзовом финале.
Сын у меня просил медаль, и я готова сделать все, чтобы ее привезти. Это моя последняя Олимпиада – последний шанс осуществить мечту,
– призналась Черкасова еще перед полуфиналом.
Путь на Олимпиаде-2020
- Первые две схватки Алла завершила в феерическом стиле. Она не дала никаких шансов соперницам. В первом поединке Черкасова одолела представительницу Польши Агнешку Вещек-Кордус (11:0). А уже в четвертьфинале победила немку Анну Кармен Шель (6:0).
- В полуфинале победный путь борчихи из Украины остановила чемпионка мира из США Тамира Менса-Сток. Она в жаркой борьбе победила Аллу (4:10).