В Італії можуть призупинити Серію А сезону-2020/2021. Причиною такого рішення може стати спалах коронавірусу в одній з італійських футбольних команд.

Заступниця міністра охорони здоров'я Італії Сандра Дзампа запропонувала призупинити Серію А. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Це важливо Чемпіонат Англії під загрозою зриву: клуби розглядають варіант припинення сезону

Серія А повинна бути припинена

Сандра Дзампа апелювала до спалаху коронавірусу в "Дженоа", де відразу 14 футболістів здали позитивні тести.

Протоколи, які ми підписували, говорять самі за себе. Серія А повинна бути припинена. Коли зафіксовано так багато позитивних тестів, залишається тільки перервати чемпіонат. Заражені не можуть грати, можуть заразити інших,

– заявила чиновниця.

Що відомо про спалах COVID-19 у "Дженоа"

28-го серпня у "Дженоа" повідомив про спалах коронавірусу в команді. Про це повідомляє Goal.com.

У команді зафіксовано 14 позитивних тестів на COVID-19. Інфікованими є гравці та персонал клубу.

Перші випадки захворювання були виявлені у "Дженоа" ще до матчу з "Наполі", який відбувся 27-го вересня. Через хворобу воротар Маттіа Перін та півзахисник Лассе Шене не їздили з командою в Неаполь.

У "Наполі" після повідомлення "Дженоа" призначена медична перевірка для оцінки ситуації.

Наступний матч генуезців запланований на 3 жовтня проти "Торіно". Неаполітанці повинні зіграти з "Ювентусом" 4 жовтня.