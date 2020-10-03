Ексголкіпер київського "Динамо" і колишній глава Професійної ліги України Святослав Сирота повідомив про трагедію, яка сталася в його родині.

У 50-річного Святослава Сироти помер батько Анатолій. Причиною, за словами Святослава у фейсбуці, став коронавірус.

Дивіться також: В "Аталанті" Маліновського футболіст заразився коронавірусом

"Пішов мій батько. Один з найстаріших регбістів України. Воїн, кінематографіст. Просто мій батько. COVID", – написав Святослав Сирота.

Що відомо про Анатолія Сироту

Анатолій Сирота свого часу виступав за знаменитий київський регбійний клуб "Авіатор". При цьому навіть в шанобливому віці міг вийти на поле пограти.

Як футбольний фанат, Анатолій Сирота вболівав за київське "Динамо", де на початку 90-х починав свою воротарську кар'єру і його син Святослав.