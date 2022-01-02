Суперник Вихриста штовхнув в обличчя суддю через зупинку бою: відео моменту

Новий 2022 рік Віктор Вихрист розпочав із перемоги. Після третього нокдауну для грузина дісталось і судді.

Емоції взяли гору

Боксери вийшли на ринг у Голлівуді в андеркарді бою Луїса Ортіса та Чарльза Мартіна. Фанати побачили яскравий поєдинок – п'ять нокдаунів за два раунди.

Дивіться також Як Вихрист технічним нокаутом переміг Кіладзе у шаленій "м'ясорубці": відеоогляд

Останнім на канвасі побував Кіладзе. Третій нокдаун для Яго став останнім у бою. Грузин підійнявся на ноги, але суддя після відрахунку сигналізував про дострокове завершення поєдинку.

Із таким рішенням не погодився грузинський боксер та відштовхнув рефері. Рука розлюченого Кіладзе зустрілась із обличчям судді.

Відеоогляд бою (момент удару з 1:20)