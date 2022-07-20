Суперник Динамо в Лізі чемпіонів втратив основного гравця через умови контракту

Київське Динамо 20 липня зіграє перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче. Клуб в цьому матчі не зможе розраховувати на основного центрального захисника Кім Мін Чже.

Кім Мін Чже лише влітку 2021 року перейшов до Фенербахче, де одразу став основним гравцем. В минулому сезоні він зіграв за "канарейок" 39 матчів у всіх турнірах. І в товариських матчах у підготовці до цього сезону теж виходив з перших хвилин.

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Та у матчі проти Динамо Кім Мін Чже не зіграє. Гравець не потрапив до заявки на гру. І вже невдовзі покине Фенербахче. Цю інформацію підтвердив головний тренер команди Жорже Жезус.

Причиною стало те, що в контракті футболіста є чітко прописана сума відступних. І нею вирішили скористатися інші команди.

"Проблема з Кім Мін Чже стала для мене несподіванкою, це сталося за три дні до матчу. Наскільки мені відомо, Фенербахче зараз нічого не може зробити у цій ситуації. Тому що клуб, який веде з ним переговори, сплатить суму, прописану у його контракті. Тож наш клуб нічого не може з цим вдіяти. Можу сказати, що для нас це був тяжкий удар, бо він був дуже важливим гравцем у нашій системі зі своїми характеристиками", – поскаржився Жорже Жезус.

Тренер не назвав, який клуб вирішив скористатися цим пунктом у контракті південнокорейського захисника. Перед тим була інформація, що футболістом цікавляться французький Реймс та італійський Наполі. Гравець ближчий до переходу в склад французів. Щодо суми переходу, то вона теж не була офіційно оголошена. Озвучуються суми від 18 до 20 мільйонів євро.

Які шанси в Динамо на перемогу над Фенербахче

Втрата Кім Мін Чже хоч і стала важкою для тренерського штабу Фенербахче (Жорже Жезус лише влітку очолив команду), але не надто похитнула їх шанси у матчі проти Динамо. Адже це доволі рівні суперники. Це підтверджують і котирування букмекерів на їх протистояння.

На перший матч Динамо – Фенербахче 20 липня букмекерська компанія Favbet дала майже рівні коефіцієнти на перемогу однієї з команди – 2,79 на Динамо проти 2,82 на перемогу Фенербахче. А от шодо проходу в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, то тут вже перевага на боці турецького клубу. Ще до першого матчу коефіцієнти на прохід Фенербахче – 1,54. А от на те, що кияни стануть переможцям цього двобою – 2,49.

Варто відзначити, що Динамо п'ять разів грало проти Фенербахче, і жодного разу не програло – дві перемоги в домашніх матчах та три нічиї на виїзді. Одне з протистоянь було якраз у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Та й загалом українські команди завжди проходили турецькі клуби у кваліфікації єврокубків. Двічі це зробило саме Динамо. Окрім вже згаданого протистояння з Фенербахче у сезоні 2006/2007, кияни пройшли далі й Трабзонспор в сезоні 2004/2005. При цьому тоді перший матч вдома Динамо програло.