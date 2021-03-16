Суперник Берінчика прилетів у Київ: чилієць хоче відібрати титул чемпіона в українця

Непереможний український боксер Денис Берінчик вже 21 березня вийде на ринг проти Хосе Санчеса. Чилієць вже прилетів у столицю України.

Суперник вже в Україні

Поєдинок між Денисом Берінчиком та Хосе Санчесом відбуватиметься у рамках вечора боксу K2 Promotions Ukraine. Зараз боксери завершують свої етапи підготовки.

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Чилієць прибув у Київ у компанії свого тренера Мігеля Гонсалеса. Суперник українця серйозно налаштований, щоб відібрати чемпіонський пояс WBO International, яким володіє Берічник. Бачимо, що Санчес прибув в Україну у гарному настрої. Цей захист стане для українського боксера буде п'ятим у кар'єрі після здобуття титулу в бою проти філіппінця Росекі Крістобаля у грудні 2018 року.

Санчес – чемпіон WBO у Латинській Америці. За свою кар'єру Хосе провів 19 боїв, у яких він 18 разів святкував перемогу та лише одного разу йшов з рингу переможеним.

Бій у Броварах зможуть відвідати прихильники боксу. Так що Денис не залишитись без підтримки рідних фанатів. Захід відбуватиметься із дотриманням карантинних вимог відповідно до чинного законодавства.