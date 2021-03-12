Ефектні виходи, кров та нокаути: вогняне промо бою Берінчик – Санчес
Непереможний український боксер Денис Берінчик вже через декілька днів знову з'явиться на ринзі. Його суперником стане чилієць Хосе Санчес.
Джерело:інстаграм K2promotionsukraine
Промо поєдинку: хто кого
Вже 21 березня українські прихильники боксу зможуть знову побачити на ринзі Дениса Берінчика. Зараз відбуваються останні етапи підготовки до поєдинку.
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