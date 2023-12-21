"Суперліга – це мертва ліга": президент УЄФА жорстко відреагував на формат турніру

Клубні турніри УЄФА опинилися під загрозою через рішення суду Європейського союзу щодо існування Суперліги. Втім, Александер Чеферін не втрачає оптимізму після доленосних подій 21 грудня.

Після оголошення вердикту Європейського суду у справі Суперліги президент УЄФА виступив з публічною заявою. Александер Чеферін скептично оцінив перспективи нового турніру.

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Чеферін: Футбол не продається

На думку Чеферіна, більшість клубів не підтримують створення Суперліги. Розпіарений турнір приречений на невдачу.

"Я подивився так звану презентацію A22. Важко сказати, шокує вас це шоу чи тішить. Формат ще більш закритий, ніж пропозиція 2021 року, яка була відкинута всіма.

Вони можуть створювати все, що захочуть. Я сподіваюся, що вони зможуть почати своє велике змагання якнайшвидше тільки з двома клубами. Я не впевнений, що Реал Мадрид і Барселона взагалі розуміють, що вони роблять.

Футбол не продається. Суперліга – це мертва ліга", – сказав Чеферін.

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