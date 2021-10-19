Суперліга повертається: буде два дивізіони, потрапити зможе будь-який клуб Європи
Джерело:журнал Wirtschaftswoche
Керівники Суперліги Європи, про створення якої було оголошено в квітні цього року, підготували новий проект турніру. Турнір зроблять відкритим і без постійних членів.
Через два дні після запуску Суперліги на тлі шквалу критики і погроз санкціями з боку ФІФА і УЄФА проєкт був припинений.
До слова УЄФА закрив останні справи проти клубів-учасників Суперліги
Оновлений формат турніру, проект якого потрапив до журналу Wirtschaftswoche, передбачає його відкритість. Однією з головних причин критики Суперліги був її формат, який не передбачає підвищення або пониження в класі.
Тепер же в турнірі не буде постійних членів, він буде відкритий для всіх європейських клубів. Першість буде розбито на дві ліги – вищу і нижчу, в кожній – по 20 команд.
Ідею створення Суперліги Європи як і раніше підтримують Барселона, Реал і Ювентус, які бачать її альтернативою Лізі чемпіонів.
Коротко про скандал з Суперлігою
- Пізно ввечері 12 квітня 12 провідних клубів Європи оголосили про створення Суперліги. Ініціаторами виступили президент Реалу Флорентіно Перес та власник Ювентуса Андреа Аньєллі.
- У Суперлізі мали взяти участь 20 команд – 15 на постійній основі та п'ять, які б змінювалися кожного сезону.
- Команди планували виступати у своїх національних чемпіонатах, але відмовитися від єврокубків. Тому Суперліга мала стати конкурентом Ліги чемпіонів.
- УЄФА пригрозила клубам та футболістам санкціями. Також проєкт не підтримали фанати, які вийшли на масові протести.
- Вже через два дні після оголошення Суперліги англійські клуби заявили про вихід з проєкту. Згодом про свою відмову від участі оголосили Атлетіко, Інтер і Мілан.