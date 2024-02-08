Скандальна справа на мільярди доларів: Суперліга подасть в суд на УЄФА через затримку турніру

Організатори Суперліги незадоволені діями УЄФА у 2021 році, коли був зірваний старт нового змагання. Тоді Александер Чеферін та компанія змісили дев'ять клубів вийти з проєкту.

Наприкінці минулого року Суперліга виграла суд у УЄФА та виборола своє право організовувати турнір без згоди європейської організації. Головними лобістами нового змагання стали Реал та Барселона.

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Суперліга була створена ще у 2021 році, але тоді через тиск від УЄФА з турніру вийшли всі англійські клуби, а також Інтер, Мілан та Атлетіко. Такі дії з боку європейської асоціації можуть спонукати до нової судової справи.

Керівники Суперліги готують позов проти УЄФА та президента організації Александера Чеферіна через перешкоджання та обмеження, які призвели до затримки турніру. Це вилилось у фінансові збитки для організації.

Компанія взяла кредит у банку JP Morgan задля організації Суперліги, але за ці два роки ставка зросла з 2,8% до 6,3%. Це принесло організаторам нового змагання мільярдні втрати.

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Крім того, Суперліга не отримали прогнозований прибуток за ці два роки. Тільки від телеправ компанія розраховувала отримати близько 1,2 мільярда доларів.

Всі ці пункти дають Суперлізі підставу на вимагання відшкодування збитків у розмірі 3,5 мільярда доларів. Нагадаємо, що організатори хочуть запустити проєкт у 2025 році.