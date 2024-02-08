В конце прошлого года Суперлига выиграла суд у УЕФА и завоевала свое право организовывать турнир без согласия европейской организации. Главными лоббистами нового соревнования стали Реал и Барселона.

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Суперлига была создана еще в 2021 году, но тогда из-за давления от УЕФА из турнира вышли все английские клубы, а также Интер, Милан и Атлетико. Такие действия со стороны европейской ассоциации могут побудить к новому судебному делу.

Руководители Суперлиги готовят иск против УЕФА и президента организации Александера Чеферина из-за препятствования и ограничения, которые привели к задержке турнира. Это вылилось в финансовые убытки для организации.

Компания взяла кредит в банке JP Morgan для организации Суперлиги, но за эти два года ставка выросла с 2,8% до 6,3%. Это принесло организаторам нового соревнования миллиардные потери.

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Кроме того, Суперлига не получили прогнозируемую прибыль за эти два года. Только от телеправ компания рассчитывала получить около 1,2 миллиарда долларов.

Все эти пункты дают Суперлиге основание на требование возмещения убытков в размере 3,5 миллиардов долларов. Напомним, что организаторы хотят запустить проект в 2025 году.