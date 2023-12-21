Буде змінено законодавство: клубам АПЛ заборонять брати участь у Суперлізі

У четвер, 21 грудня, Суперліга виграла справу в суді Європейського союзу проти ФІФА та УЄФА. Відтепер ці організації не зможуть накладати санкції на клуби, які матимуть бажання приєднатися до Суперліги.

В УЄФА вже офіційно відреагували на таке рішення та заявили, що це ще не означає про створення Суперліги. Проте остання вже встигла оголосити навіть формат нового турніру.

До теми Футбол на порозі великих змін: Суперліга оголосила формат майбутнього турніру

Міністерство спорту Великої Британії не допустить участі клубів АПЛ у Суперлізі

Міністерство у справах культури, ЗМІ та спорту Великої Британії прокоментувало останні події. В організації заявили, що поважають рішення суду, проте зроблять усе від себе залежне, щоб англійські клуби не долучилися до нового турніру, який за інформацією інсайдерів, хочуть провести вже у 2025 році.

У міністерстві пригадали, як раніше намагались втілити у реальність проєкт Суперліги. Але тоді у Великій Британії вжили рішучих заходів, ініціювавши перевірку футбольного управління під керівництвом уболівальників, яка закликала до створення нового незалежного регулятора англійського футболу.

Незабаром ми розглянемо законодавство, яке зробить це реальністю, і заборонить клубам приєднуватися до будь-яких подібних самостійних змагань у майбутньому,

– йдеться в заяві.

. Серед 12-ти організаторів Суперліги – половина клубів представляють Англію, а саме: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал, Ліверпуль та Тоттенхем.