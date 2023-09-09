Усі лідери України: хто разом із Магучіх може здобути медалі Суперфіналу Діамантової ліги

У Брюсселі 8 вересня відбувся заключний етап Діамантової ліги з легкої атлетики. За його результатами стали остаточно відомі списки спортсменів, хто кваліфікувався у Суперфінал сезону-2023.

Перед стартом змагань у Бельгії було відомо, що Ярослава Магучіх, Марина Бех-Романчук та Ірина Геращенко вже гарантували собі участь у Суперфіналі. Ще три учасниці від України були під питанням, пише 24 Канал.

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Україна отримала максимум місць у Суперфіналі за результатами останнього етапу

У Брюсселі українки здобули 2 медалі. Магучіх стала найкращою у стрибках у висоту, а Бех-Романчук посіла друге місце у потрійних стрибках. Також переможницею змагань стала 16-річна спортсменка з Маріуполя – Марина Ковтунова. Вона перемогла з результатом 1.80 метри у стрибках у висоту серед дівчат, але змагання проходили в межах етапу, проте поза заліком Діамантової ліги.

На щастя, усе склалося добре для українських спортсменок на останньому етапі, які ще не гарантували собі до його старту участь у Суперфіналі. То ж, Юлія Левченко, Вікторія Ткачук та Анна Рижикова також будуть змагатися на етапі у Юджині – вони завершили виступи у своїх дисциплінах у топ-8 підсумкового рейтингу.

Всі учасниці від України у Суперфіналі Діамантової ліги

Стрибки у висоту – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Марина Бех-Романчук змагатиметься у стрибках у довжину та потрійному стрибку.

Вікторія Ткачук та Анна Рижикова вийшли до Суперфіналу в бігу на 400 метрів з бар’єрами.

. Суперфінал Діамантової ліги відбудеться 16-17 вересня в американському Юджині.