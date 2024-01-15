Підопічні Карло Анчелотті здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1. Героєм поєдинку став Вінісіус Жуніор, який оформив хет-трик ще у першому таймі, також за "вершкових" відзначився голом Родріго, а єдиний м'яч за каталонців забив Роберт Левандовський.

Читайте також Трубін знову запалив за Бенфіку та допоміг їй здійснити крутий камбек: відео сейвів українця

Лунін пишається представляти Україну

Ворота "королівського" клубу в цьому матчі захищав Андрій Лунін. Попри пропущений гол, у якому його вини немає, українець продемонстрував дуже впевнену гру та здійснив 6 сейвів.

Після поєдинку голкіпер зробив фото зі здобутим трофеєм та присвятив свій успіх землякам.

Мені б хотілося присвятити цю перемогу українцям. Для мене є гордістю мати можливість представляти та прославляти наш прапор по всьому світу,

– написав Лунін.



Лунін присвятив свій титул українцям / фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що цей трофей став уже сьомим для українського воротаря у складі Реала. В його активі є перемога в Лізі чемпіонів, Ла Лізі, клубному чемпіонаті світу, Суперкубку Європи та Кубку Іспанії. Національний Суперкубок став першим титулом, який Лунін вигравав двічі.

До слова. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів уже 11 матчів за мадридців. Він пропустив у них 7 голів і 5 разів залишав ворота "сухими".

Наступний поєдинок Реал зіграє 18 січня в рамках Кубка Іспанії. Це буде дербі проти Атлетіко, стартовий свисток пролунає о 22:30.