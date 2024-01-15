Подопечные Карло Анчелотти одержали уверенную победу со счетом 4:1. Героем поединка стал Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик еще в первом тайме, также за "сливочных" отличился голом Родриго, а единственный мяч за каталонцев забил Роберт Левандовски.
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Лунин гордится представлять Украину
Ворота "королевского" клуба в этом матче защищал Андрей Лунин. Несмотря на пропущенный гол, в котором его вины нет, украинец продемонстрировал очень уверенную игру и совершил 6 сейвов.
После поединка голкипер сделал фото с трофеем и посвятил свой успех землякам.
Мне хотелось бы посвятить эту победу украинцам. Для меня является гордостью иметь возможность представлять и прославлять наш флаг по всему миру,
– написал Лунин.
Лунин посвятил свой титул украинцам / фото с инстаграма футболиста
Отметим, что этот трофей стал уже седьмым для украинского вратаря в составе Реала. В его активе есть победа в Лиге чемпионов, Ла Лиге, клубном чемпионате мира, Суперкубке Европы и Кубке Испании. Национальный Суперкубок стал первым титулом, который Лунин выигрывал дважды.
Следующий поединок Реал сыграет 18 января в рамках Кубка Испании. Это будет дерби против Атлетико, стартовый свисток раздастся в 22:30.