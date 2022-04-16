Сумські хокеїстки провели перформанс на підтримку України в Італії: яскраве відео

Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві "Сумчанка" перед стартом у кубку європейських чемпіонів, провів перформанс на підтримку України. До того ж наші дівчата здобули впевнену перемогу в Італії.

Сумчанка стартувала у кубку європейських чемпіонів

Гравчині підняли синьо-жовті таблички з назвами українських міст, постраждалих від російської агресії, під звуки "Ой у лузі червона калина". Так вони висловили захват мужністю жителів та захисників цих міст.

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Знаходячись так далеко від домівки фізично, душею і серцем ми залишаємось там. То ж ми хотіли ще раз нагадати усій Європі (адже географія представників наших змагань дійсно широка), що українці – це супергерої. Перелік міст, що постраждали в рази більший, але це ті, що зазнали руйнувань і катувань найсильніше,

– йдеться у повідомленні.

Відео перформансу

В Італії Сумчанка зіграла другий матч групового турніру кубку європейських чемпіонів з хокею на траві у дивізіоні "Трофі". Суперницями представниць сумської були хокеїстки клубу Ольстен з Швейцарії.

Наші дівчата розгромили своїх опоненток з рахунком 8:1.

Наступним суперником у групі для Сумчанки, повідомила менеджерка команди Марина Максименко, буде бельгійський клуб Драгонс.