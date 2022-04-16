Сумчанка стартовала в кубке европейских чемпионов

Игрушки подняли сине-желтые таблички с названиями украинских городов, пострадавших от российской агрессии, под звуки "Ой в лугу красная калина". Так они выразили восторг мужеством жителей и защитников этих городов.

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Находясь так далеко от дома физически, душой и сердцем, мы остаемся там. Так мы хотели еще раз напомнить всей Европе (ведь география представителей наших соревнований действительно широкая), что украинцы – это супергерои. Перечень городов, пострадавших в разы больше, но это испытавшие разрушения и пытки,

– говорится в сообщении.

Видео перформанса

В Италии Сумчанка сыграла второй матч группового турнира кубка европейских чемпионов по хоккею на траве в дивизионе "Трофи". Соперницами представительниц сумской были хоккеистки клуба Ольстен из Швейцарии.

Наши девушки разгромили своих оппоненток со счётом 8:1.

Следующим соперником в группе для Сумчанки, сообщила менеджер команды Марина Максименко, будет бельгийский клуб Драгонс.