Суддя помилково призначив пенальті у ворота Маріуполя в грі з Шахтарем: відео

Маріуполь програв номінально домашній матч донецькому Шахтарю з рахунком 0:3. Третій гол у ворота азовців влетів після удару з 11-метрової позначки. Хоча порушення правил, яке призвело до призначення пенальті, не було.

Пенальті у ворота Маріуполя було призначено на 77-й хвилині зустрічі. Після пасу у штрафний майданчик на Додо, до м'яча кинувся і голкіпер Євген Гальчук. І він був першим на м'ячі, але зафіксувати у руках його не зумів. Натомість гравець Шахтаря влетів у нього, після чого завалився на газон. Арбітр Анатолій Абдула призначив пенальті, а Жуніор Мораес реалізував його.

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В Комітеті арбітрів УАФ після розгляду цього епізоду вирішили, що суддя в цьому моменті помилився. І порушення правил з боку Гальчука, не було. Відтак не було і підстав для призначення пенальті.

"Арбітр призначив 11-метровий удар у ворота Маріуполя, вважаючи, що порушення було скоєно саме воротарем. На нашу думку, позиція арбітра була не зовсім вдалою для того, щоб добре контролювати, оцінити та прийняти відповідне рішення", – відзначили в комітеті арбітрів.

Там також додали, що голкіпер в цьому епізоді "виявився більш спритним – практично заволодів м’ячем, а гравець атаки влетів у нього, вибивши м’яч із рук, та припустився небезпечного зіткнення з ним". Відтак в цьому епізоді арбітр мав би призначити штрафний удар на користь Маріуполя. А також показати Додо жовту картку. Адже його дії були нерозважливі.

Відео моменту зіткнення та призначення пенальті у ворота Маріуполя

Однак той же Комітет арбітрів відзначив, що на 82-й хвилині матчу в ворота Маріуполя вже помилково не призначили пенальті. Цього разу коли Данило Сагуткін зіграв рукою у власному штрафному.