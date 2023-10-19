Герой України у відборі на Євро-2024 пролив світло на чутки про інтерес із Ювентуса

Георгій Судаков разом із іншими "гірниками" повернувся у розташування Шахтаря зі збірної України. Атакувальний півзахисник прокоментував інтерес до його персони.

Все більше інформації з'являється в інфопросторі навколо Георгія Судакова. У боротьбу за нього увімкнулись одразу декілька топових клубів Європи. І це не лише Ювентус, про якого у пресі говорили із самого початку.

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Все серйозно чи чутки для набирання переглядів ЗМІ

Нещодавно йшла мова про зацікавленість зі сторони цілого ряду клубів АПЛ – Арсенала, МанСіті, Брайтона та навіть Челсі. Однак фаворитом у цьому списку є саме "каноніри", за яких вже грає наш Олександр Зінченко.

21-річний футболіст прокоментував цю інформацію у пресі. Судаков спростував все, назвавши це все лише чутками. Ніхто із представників цих клубів не контактував із Георгієм, у якого усі думки концентровані виключно на виступах за Шахтар.

Адже у 10-ки "гірників" є довготривалий контракт із клубом – до кінця червня 2028 року.

За останні 7 днів Судаков провів два матчі за збірну України у відборі на Євро-2024. Георгій відзначався в обох поєдинках. Спершу йому вдався класний удар із дальньої відстані по воротах Північної Македонії, а вже у другій зустрічі допоміг захиснику Мальти оформити курйозний автогол у власні володіння.

Судаков вже повернувся у розташування Шахтаря, який провів перше тренування на чолі з в.о. головного тренера Даріо Срною. Адже 16 жовтня донецький клуб попрощався із Патріком ван Леувеном.

Вже 21 жовтня Шахтар зіграє проти черкаського ЛНЗ у рамках 11-го туру УПЛ-2023/2024. Нагадаємо, що "гірники" із 18 балами опустились на 3-тє місце турнірної таблиці сезону, пропустивши повз себе Кривбас та Полісся.