Михайло Мудрик вже майже рік намагається підкорити найсильніший чемпіонат планети – Англійську Прем'єр-лігу. Втім, поки що виправдати цінник в 100 мільйонів євро, які Челсі заплатив за талановитого українця, йому не вдається.

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Партнер Мудрика по національній збірній України Георгій Судаков, який, за чутками, незабаром також може перейти в закордонний топ-клуб, розповів про дружбу з Мудриком, а також поділився думкою про те, чого Михайлу не вистачає.

Судаков: У Мудрика величезний потенціал

"Міша – мій близький друг, і ми багато спілкуємося. Я вже отримав від нього кілька цінних порад на випадок, якщо переїду до Англії. Як адаптуватися, як влитися в ігровий ритм, для мене це дуже корисно. Він рекомендує якомога швидше переїжджати в топ-чемпіонат, такий як Прем'єр-ліга, тому що це допомагає швидше розвиватися, як фізично, так і психологічно.

У Михайла величезний потенціал, і, можливо, одна з причин, чому ви ще не бачили його на найвищому рівні в Англії, полягає в тому, що, за його словами, в Челсі немає такого гравця, як я, який би постійно віддавав верхові передачі та асистував!" – сказав Судаков.

Цікаво. У цьому сезоні Мудрик провів за Челсі 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи. На рахунку Судакова три голи та одна результативна передача в 12 поєдинках за Шахтар.