Михаил Мудрик уже почти год пытается покорить самый сильный чемпионат планеты – Английскую Премьер-лигу. Впрочем, пока оправдать ценник в 100 миллионов евро, которые заплатил Челси за талантливого украинца, ему не удается.

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Партнер Мудрика по национальной сборной Украины Георгий Судаков, который, по слухам, скоро также может перейти в зарубежный топ-клуб, рассказал о дружбе с Мудриком, а также поделился мнением о том, чего Михаилу не хватает.

Судаков: У Мудрика огромный потенциал

"Миша – мой близкий друг, и мы много общаемся. Я уже получил от него несколько ценных советов на случай, если перееду в Англию. Как адаптироваться, как влиться в игровой ритм, для меня это очень полезно. Он рекомендует как можно скорее переезжать в топ-чемпионат, такой как Премьер-лига, потому что это помогает быстрее развиваться как физически, так и психологически.

У Михаила огромный потенциал, и, возможно, одна из причин, почему вы еще не видели его на самом высоком уровне в Англии, заключается в том, что, по его словам, в Челси нет такого игрока, как я, который постоянно отдавал бы верховые передачи и ассистировал!» – сказал Судаков.

Интересно. В этом сезоне Мудрик провел за Челси 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. На счету Судакова три гола и одна результативная передача в 12 поединках за Шахтер.