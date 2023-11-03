Одразу два забиті м'ячі Михайла Мудрика були номіновані на найкращий гол Челсі в жовтні. Уболівальники "синіх" одразу визначили фаворита в боротьбі за нагороду.

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За підсумком голосування переміг гол, забитий в лондонському дербі Челсі – Арсенал (2:2). Тоді лівий вінгер "пенсіонерів" філігранно перекинув м'яч за спину голкіпера "канонірів" Давіда Рая.

Відео голу Мудрика у ворота Арсеналу

Нагадаємо, що останні два матчі Челсі Михайло Мудрик пропустив через незначну травму. Проте 22-річний вінгер встиг відновитися до ще одного лондонського дербі. 6 листопада підопічні Почеттіно зустрінуться з Тоттенхемом. Будемо сподіватися, що Михайло повторить свій жовтневий перформанс та поповнить бомбардирський доробок.