Георгій Судаков налаштований вивезти свою родину з України та розпочати новий сезон в одній з топ-ліг Європи. Півзахисник Шахтаря вважає, що досяг максимуму у своєму нинішньому клубі.

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Судаков заінтригував своїм майбутнім

21-річний футболіст мріє потрапити в Англійську Прем'єр-лігу. Про це він заявив одному з британських видань.

О, Прем'єр-ліга – моя мрія. Було б чудово зіграти там, в одному із топ-клубів. Я не можу виділити будь-який з них як пріоритет, це все відомі клуби. Як сказав Пеп Гвардіола, виграти Прем'єр-лігу складніше, аніж виграти Лігу чемпіонів,

– сказав Судаков.

Судаков зізнався, що через війну в Україні його сім'я не почувається в безпеці. Це ще одна причина переїхати в Європу.

"Сьогодні в Україні немає безпечного місця. Усі бояться. Морально це складно. Щоразу, коли моя донька чує сирени, вона біжить ховатися під ковдру. Важко це прийняти. Я маю можливість перевезти родину за межі України", – розповів півзахисник Шахтаря.

Талановитий футболіст збірної України сподівається вдало виступити на Євро-2024. Це дозволить йому підписати контракт з топ-клубом.

Я щойно говорив про це зі своєю дружиною, буквально 30 хвилин тому. Мій настрій такий – я досягнув у Шахтарі всього, на що здатний, максимально розвинувся як гравець і готовий рухатися вперед. Я сподіваюся показати, на що я здатний на Євро, і тоді моє майбутнє зміниться,

– додав Судаков.

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