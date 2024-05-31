Авторитетний інсайдер відреагував на своє ж повідомлення про інтерес деяких клубів АПЛ до 21-річного атакувального півзахисника. Ніколо Скіра повідомив, що "гірники" готові оформити трансфер Георгія Судакова, якщо отримає пропозицію у щонайменше 70 мільйонів євро.

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Шалені гроші за українського футболіста

Цікаво, що на порталі Transfermarkt вартість Георгія оцінюють у 25 мільйонів євро. Донецький клуб може відпустити свого футболіста вже цього трансферного літа.

Якщо Шахтарю вдасться свого добитись, то перехід Судакова буде другим великим трансфером "гірників" за останні два роки. Звісно, після трансферу Михайла Мудрика, котрий перейшов у лондонське Челсі за 70 мільйонів плюс 30 мільйонів у вигляді бонусів.

Відзначимо. У лютому 2024-го Судаков пролонгував контракт із Шахтарем до кінця 2028-го року. Аби дозволити клубу заробити гарні гроші за його майбутній перехід.

Нещодавно Георгій своїм коментарем ще більше підігрів інтерес до себе. Судаков заявив, що у футболці Шахтаря він зробив усе, що тільки міг, тому йому слід рухатись уперед. Футболіст навіть назвав лігу, у якій хотів би опинитись. Мова йде про англійську першість, де вже виступає чимало гравців із України.

Наразі півзахисник разом зі збірною України готується до фінальної частини Євро-2024. Якщо Георгію вдасться добре зіграти у Німеччині, то він приверне ще більшу увагу зі сторони топових клубів Європи. Наразі за українцем полюють Наполі, Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль, Мілан та Ювентус.

Статистика Георгія Судакова у цьому сезоні-2023/2024