Покинув поле накульгуючи: лідер Шахтаря травмувався у матчі УПЛ

У неділю, 14 квітня, відбувся матч 24-го туру УПЛ-2023/2024, у якому Шахтар зіграв на виїзді проти полтавської Ворскли. Поєдинок був насичений боротьбою, тому далеко не усі змогли дограти матч до кінця.

​​​​​​Мова йде про одного із лідерів Шахтаря Георгія Судакова. 10-ка "гірників" був замінений наприкінці основного часу матчу. Замість атакувального півзахисника на полі з'явився Тарас Степаненко, пише 24 Канал.

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"Гірники" залишились без лідера

21-річний футболіст травмував після одного із зіткнень із суперником на фланзі. Хоча протягом усього поєдинку Георгію добряче діставалось по ногах від гравців Ворскли.

Судаков покинув поле з допомогою клубних лікарів та накульгуючи.

Відзначимо, що фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря над Ворсклою 0:1. Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 22-й хвилині гри. "Гірники" здобули перемогу навіть у меншості. На 56-й хвилині Зубков намагався зіграти на добиванні, але першим на м'ячі був голкіпер господарів Ісенко. Олександр ненавмисно ногою влучив не по м'ячу, а по голові воротарю полтавського клубу. Зубков за такий інцидент був вилучений із поля.

Відзначимо, що головний тренер Шахтаря Маріно Пушич розкритикував роботу судді у поєдинку, який приймав сумнівні рішення у моментах боротьби. Тут мова йде і про травму Судакова, і про червону картку для Зубкова. Наставник "гірників" назвав це вилучення "руйнуванням гри".

Шахтар після цієї мінімальної перемоги у Полтаві набрав вже 52 бали та продовжує утримувати лідерство у таблиці УПЛ. Відрив від другого київського Динамо складає 4 очки. Ворскла із 30 пунктами посідає 7-му позицію.

Для Судакова цей матч став 28-м у поточному сезоні-2023/2024, у яких Георгій відзначився 7 голами та 3 асистами.

Найближчий поєдинок команда Пушича проведе 18 квітня проти луганської Зорі.