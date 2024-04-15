Покинув поле накульгуючи: лідер Шахтаря травмувався у матчі УПЛ
У неділю, 14 квітня, відбувся матч 24-го туру УПЛ-2023/2024, у якому Шахтар зіграв на виїзді проти полтавської Ворскли. Поєдинок був насичений боротьбою, тому далеко не усі змогли дограти матч до кінця.
Мова йде про одного із лідерів Шахтаря Георгія Судакова. 10-ка "гірників" був замінений наприкінці основного часу матчу. Замість атакувального півзахисника на полі з'явився Тарас Степаненко, пише 24 Канал.
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"Гірники" залишились без лідера
21-річний футболіст травмував після одного із зіткнень із суперником на фланзі. Хоча протягом усього поєдинку Георгію добряче діставалось по ногах від гравців Ворскли.
Судаков покинув поле з допомогою клубних лікарів та накульгуючи.
Відзначимо, що фінальний свисток зафіксував перемогу Шахтаря над Ворсклою 0:1. Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 22-й хвилині гри. "Гірники" здобули перемогу навіть у меншості. На 56-й хвилині Зубков намагався зіграти на добиванні, але першим на м'ячі був голкіпер господарів Ісенко. Олександр ненавмисно ногою влучив не по м'ячу, а по голові воротарю полтавського клубу. Зубков за такий інцидент був вилучений із поля.
Відзначимо, що головний тренер Шахтаря Маріно Пушич розкритикував роботу судді у поєдинку, який приймав сумнівні рішення у моментах боротьби. Тут мова йде і про травму Судакова, і про червону картку для Зубкова. Наставник "гірників" назвав це вилучення "руйнуванням гри".До слова. Шахтар після цієї мінімальної перемоги у Полтаві набрав вже 52 бали та продовжує утримувати лідерство у таблиці УПЛ. Відрив від другого київського Динамо складає 4 очки. Ворскла із 30 пунктами посідає 7-му позицію.
Для Судакова цей матч став 28-м у поточному сезоні-2023/2024, у яких Георгій відзначився 7 голами та 3 асистами.
Найближчий поєдинок команда Пушича проведе 18 квітня проти луганської Зорі.