Речь идет об одном из лидеров Шахтера Георгии Судакове. 10-ка “горняков” был заменен в конце основного времени матча. Вместо атакующего полузащитника на поле появился Тарас Степаненко, пишет 24 Канал.

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"Горняки" остались без лидера

21-летний футболист травмировал после одного из столкновений с соперником на фланге. Хотя в течение всего поединка Георгию сильно доставалось по ногам от игроков Ворсклы.

Судаков покинул поле с помощью клубных врачей и прихрамывая.

Отметим, что финальный свисток зафиксировал победу Шахтера над Ворсклой 0:1. Единственный и победный гол в матче был забит на 22-й минуте игры. "Горняки" одержали победу даже в меньшинстве. На 56-й минуте Зубков пытался сыграть на добивании, но первым на мяче был голкипер хозяев Исенко. Александр нечаянно ногой попал не по мячу, а по голове вратарю полтавского клуба. Зубков за такой инцидент был удален с поля.

Отметим, что главный тренер Шахтера Марино Пушич раскритиковал работу судьи в поединке, который принимал сомнительные решения в моментах борьбы. Здесь речь идет и о травме Судакова, и о красной карточке для Зубкова. Наставник "горняков" назвал это удаление "разрушением игры".

К слову. Шахтер после этой минимальной победы в Полтаве набрал уже 52 балла и продолжает удерживать лидерство в таблице УПЛ. Отрыв от второго киевского Динамо составляет 4 очка. Ворскла с 30 пунктами занимает 7-ю позицию.

Для Судакова этот матч стал 28-м в текущем сезоне-2023/2024, в которых Георгий отметился 7 голами и 3 ассистами.

Ближайший поединок команда Пушича проведет 18 апреля против луганской Зари.