Двоє українців потрапили до символічної збірної чвертьфіналу молодіжного Євро з футболу

У чвертьфіналі на молодіжному Євро Україна провела потужний матч та створила гучну сенсацію, вибивши одного з фаворитів турніру. Статистичний портал Sofascore не залишив це без уваги.

2 липня молодіжна збірна України на Євро переграла однолітків із Франції (3:1). Підопічні Ротаня знову здивували футбольну спільноту своєю командною та індивідуальною грою, і це було оцінено.

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Найкращим гравцем чвертьфіналу також став українець

За результатами матчів 1/4 фіналу молодіжного Євро, авторитетний статистичний портал Sofascore склав свою збірну туру.

До неї ввійшли такі гравці: Гіоргі Мамардашвілі та Александре Каландадзе (Грузія), Гіл Коен, Омрі Гендельман, Карем Джабер ( усі Ізраїль), Тейлор Харвуд-Белліс й Ентоні Гордон (Англія) Михайло Мудрик та Георгій Судаков (Україна), Алекс Баена (Іспанія), Раян Шеркі (Франція).

Серед 11 футболістів найбільше представництво однієї збірної у команді є від Ізраїля – троє, два гравці – українські, і, що приємно, гравцем тижня також став наш футболіст – Георгій Судаков.



Символічна збірна чвертьфіналу молодіжного Євро за версією Sofascore / скриншот із сайту Sofascore