Суд тимчасово заборонив Федерації хокею України організовувати чемпіонат

Федерація хокею України та Українська хокейна ліга судяться між собою за право проведення чемпіонату України. Поки суд заборонив ФХУ приймати заявки від клубів на участь у змаганнях.

Причина конфлікту

Між Федерацією хокею України та Українською хокейною лігою була укладена угода на проведення чемпіонату України. Діяла вона до кінця сезону 2021/2022.

Детальніше Суд між Федерацією хокею та УХЛ: історія конфлікту

Однак у ФХУ вирішили достроково припинити дію договору в односторонньому порядку. Своє рішення вони мотивували тим, що УХЛ не виконала зобов'язань, прописаних в цьому договорі.

"Після проведення аудиту ФХУ знайшла чимало порушень у діяльності УХЛ, які є неприйнятними ні для федерації, ні для українського хокею в цілому. Це є повноцінною підставою для припинення співпраці ФХУ з УХЛ", – відзначили федерації.

Дійшло навіть до того, що ФХУ не погодив участь чемпіона УХЛ донецького Донбасу в Континентальному кубку. Натомість команда отримала wild card та зіграє у хокейній Лізі чемпіонів.

Відтак у федерації вирішили самі організувати чемпіонат. І почали прийом заявок від клубів.

В Українській хокейній лізі з рішенням щодо розірвання угоди були не згодні. Тож вирішили звернутися до суду.

Що вирішив суд

17 травня суд прийняв рішення про забезпечення позову УХЛ, і постановив з 17 травня 2021 року заборонити Федерації хокею України до набрання рішенням суду в силу:

вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання Українській хокейній лізі виконувати зобов'язання, передбачені договором про співпрацю;

без участі Української хокейної ліги здійснювати прийом заявок і укладання договорів на участь в чемпіонаті України з хокею з шайбою сезону 2021/2022, здійснювати будь-які дії або приймати рішення, пов'язані з цим.

Таким чином поки ФХУ не має право приймати заявки від клубів на участь в чемпіонаті України з хокею.

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Перше судове засідання за позовом УХЛ проти Федерації хокею України щодо визнання договору дійсним призначено на 25 травня 2021 року.