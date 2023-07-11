Суд скасував рішення про відсторонення Андрія Павелка з посади президента УАФ. Апеляція обвинуваченого може бути успішною.

Варте уваги Життя не на зарплату, огидна вседозволеність та ганьба в збірній: Андрій Павелко і його скандали

Адвокати зробили діло

Захисники скандального президента Української асоціації футболу попрацювали на славу. Діло в тому, що Шевченківський суд міста Львів не продовжив рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ. Таким чином, відсторонення, якого активно вимагали прокурори стосовно обвинуваченого, фактично навіть не вступила в закону дію.

Засідання щодо апеляції на зміну запобіжного заходу у справі про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів перенесли за клопотанням прокурора. Справа у тому, що суд не встиг опрацювати численні клопотання адвокатів Павелка. Наступний ж розгляд відбудеться 12-го липня, де і можуть ухвалити апеляцію обвинуваченого. Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту до 14 серпня, проте найближчим часом рішення може бути скасоване.

Варто відзначити. Скандальний Павелко перебуває в "авторитеті", не дивлячись на свої злодіяння. Президент УАФ тримається на високому рівні не тільки в Україні, а й на міжнародній арені, оскільки у квітні його переобрали до Виконкому УЄФА ще на 4 роки.