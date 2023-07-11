Суд отменил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ. Апелляция обвиняемого может быть успешной.

Достойно внимания Жизнь не на зарплату, отвратительная вседозволенность и позор в сборной: Андрей Павелко и его скандалы

Адвокаты сделали дело

Защитники скандального президента Украинской ассоциации футбола потрудились во славу. Дело в том, что Шевченковский суд Львова не продлил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента УАФ. Таким образом, отстранение, которое активно требовали прокуроры в отношении обвиняемого, фактически даже не вступило в законное действие.

Заседание по апелляции на изменение меры пресечения по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей перенесли по ходатайству прокурора. Дело в том, что суд не успел проработать многочисленные ходатайства адвокатов Павелко. Следующее же рассмотрение состоится 12 июля, где и могут принять апелляцию обвиняемого. Ранее суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток ареста до 14 августа, однако в ближайшее время решение может быть отменено.

Стоит отметить. Скандальный Павелко находится в "авторитете", несмотря на свои злодеяния. Президент УАФ держится на высоком уровне не только на Украине, но и на международной арене, поскольку в апреле его переизбрали в Исполком УЕФА еще на 4 года.