Шахтар вимагає від ФІФА 50 мільйонів євро: коли відбудеться засідання суду

Донецький клуб фінансово постраждав від рішення головної футбольної організації щодо легіонерів УПЛ. "Гірники" не мають наміру миритися із цим і подали позов у CAS.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну негативно вплинуло на наш футбол. Через ракетні атаки окупантів більшість іноземців не захотіли повертатись в УПЛ.

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В цьому випадку на руку легіонерам зіграла ФІФА. Головна футбольна організація світу дозволила іноземцям з чемпіонату України підписувати тимчасові угоди з іншими клубами без дозволу від команд УПЛ.

ФІФА нашкодила Шахтарю

Особливо від цього постраждав Шахтар, який втратив більше десяти футболістів. Донеччани намагались домовитись із ФІФА щодо іншого врегулювання питання, але організація не захотіла шукати способи, які б задовольнили і наші клуби.

Через це "гірники" втратили мільйони доларів, які могли б заробити на продажу легіонерів у європейські ліги. Тому Шахтар подав позов на ФІФА у Спортивний арбітражний суд, який знаходиться у Лозанні.

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Скільки Шахтар хоче від ФІФА

Стало відомо, що CAS розгляне справу вже наступного тижня. "Гірники" вимагають від ФІФА компенсації у розмірі 50 мільйонів євро за таке рішення. Також Шахтар просить суд скасувати дане рішення ФІФА.

Юристи донеччан стверджують, що у федерації нема законних підстав для призупинення трудових договорів і ФІФА не має втручатися у робочі відносини. В якості аргумента клуб приводить і приклад претензій від іншого клубу щодо виплати розстрочки за гравців.

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Нині донеччани мають більше 35 мільйонів євро боргу за зобов'язаннями, які були взяті до повномасштабного вторгнення. Продаж гравців допоміг би "гірникам" вирішити це питання.