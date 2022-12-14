Полномасштабное вторжение России в Украину оказало негативное влияние на наш футбол. Из-за ракетных атак оккупантов большинство иностранцев не захотели возвращаться в УПЛ.

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В этом случае на руку легионерам сыграла ФИФА. Главная футбольная организация мира разрешила иностранцам с чемпионата Украины подписывать временные соглашения с другими клубами без разрешения команд УПЛ.

ФИФА навредила Шахтеру

Особенно от этого пострадал Шахтер, потерявший более десяти футболистов. Дончане пытались договориться с ФИФА о другом урегулировании вопроса, но организация не захотела искать способы, которые бы удовлетворили и наши клубы.

Из-за этого "горняки" потеряли миллионы долларов, которые могли бы заработать на продаже легионеров в европейские лиги. Поэтому Шахтер подал иск на ФИФА в Спортивный арбитражный суд, находящийся в Лозанне.

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Сколько Шахтер хочет от ФИФА

Стало известно, что CAS рассмотрит дело уже на следующей неделе. "Горняки" требуют от ФИФА компенсации в размере 50 миллионов евро за такое решение. Также Шахтер просит суд упразднить данное решение ФИФА.

Юристы дончан утверждают, что у федерации нет законных оснований для приостановления трудовых договоров и ФИФА не должна вмешиваться в рабочие отношения. В качестве аргумента клуб приводит и пример претензий от другого клуба по выплате рассрочки за игроков.

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Сейчас у дончан более 35 миллионов евро долга по обязательствам, которые были взяты к полномасштабному вторжению. Продажа игроков помогла бы "горнякам" решить этот вопрос.