Справа Павелка затягується: президенту УАФ вчергове продовжили арешт

Голова УАФ Андрій Павелко з червня 2023 року перебуває в СІЗО. Футбольного функціонера підозрюють у розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучних газонів для футбольних полів.

20 листопада суд міста Львова продовжив термін тримання під вартою президента УАФ Андрія Павелко. Про це повідомив відомий спортивний діяч та журналіст Костянтин Андріюк.

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Новий рік зустріне в СІЗО

Футбольному функціонеру продовжили тримання під вартою на 60 діб – до 18 січня 2024 року.

"Час новин про постійного мешканця СІЗО, відстороненого від посади голови УАФ та підозрюваного в кримінальному злочині – Андрія Павелка. Сьогодні, суд міста Львова продовжив йому міру запобіжного заходу – тримання в СІЗО до 18.01.2024.

Все буде добре, Андрію Васильовичу! Все у вас в СІЗО, буде ДОБРЕ!", – написав Андріюк.

Андрій Павелко в суді: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що 23 листопада мав сплинути останній термін тримання Павелка під вартою. Потім анонсувався обвинувальний акт та суд. Проте ці прогнози не підтвердилися.