Одним із найбільших зашкварів очільника УАФ є завод по виготовленню штучної трави, який за документами офіційно знаходився у прифронтовому Краматорську. Саме через це підприємство Павелко наразі перебуває у СІЗО, його підозрюють у незаконному збагаченні та корупції.
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Заводу ніколи не існувало у Краматорську
Президент Агробізнеса Олег Собуцький розповів, що під час перебування на фронті відвідував Краматорськ та намагався знайти той самий завод з виробництва штучної трави для футбольних полів, на будівництво якого гроші виділяла УАФ.
Проте за декілька спроб йому так і не вдалося цього зробити. Він заявив, що не слідкує активно за судовими справами щодо Андрія Васильовича, проте в курсі, що він у СІЗО.
Не дуже є час, бо зараз ми постійно на фронті. Але час від часу бачу новини. Чому з ним сталась така історія – я був категорично проти, що завод, який коштує понад 200 мільйонів гривень, передавався сумнівній краматорській компанії. Був нещодавно в Краматорську – ми їздили та шукали цей завод. Ніхто не знає і ніхто не бачив, де він дійсно знаходиться. Він пропав – і за нього ніхто не питає. Тільки говорять зараз за штучну траву, а де сам завод – повна тиша. Мінімум тричі там був, всіх питав, а ніхто про цей завод навіть близько не чув. Думаю, що його і не було у Краматорську,
– сказав Собуцький.
Що відомо про арешт Павелка
- Андрій Павелко з 16 червня перебуває в СІЗО. Його звинувачують у незаконному збагаченні в корупційній справі щодо розкрадання грошей для будівництва заводу із виготовлення штучної трави для футбольних полів.
- Він на таке рішення суду відреагував патріотичними гаслами, а на захист Очільника УАФ стали легенди українського футболу: Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олег Протасов, Руслан Ротань та інші, деякі з них готові були взяти Андрія Павелка на поруки.
- Після арешту колишній гравець збірної України Євген Левченко схвально відреагував на боротьбу з корупцією в українському футболі.
- Павелку загрожує тюремне ув'язнення.