У середині червня цього року Шевченківський районний суд міста Львова відправив до СІЗО президента УАФ Андрія Павелка. Усі клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу були відхилені.
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Розв'язка гучної справи зовсім скоро
6 жовтня суд вчергове пролонгував тримання під вартою футбольного функціонера ще на 48 діб, до 23 листопада цього року.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив відомий громадський діяч та журналіст Костянтин Андріюк.
"Чому на 48 діб? Бо 23 листопада 2023 спливають терміни розслідування кримінальної справи, у якій Павелко є підозрюваним та очікує справедливого для нього вироку.
Далі віриться, буде обвинувальний акт і суд.
З вірою у справедливе рішення суду!", – написав Андріюк.
Коротко про справу Павелка
- Нагадаємо, що арешт президента УАФ стосується справи будівництва заводу з виробництва штучної трави для футбольних полів. Саме провадження було відкрито у 2019 році.
- Андрія Павелка звинувачують у розкраданні грошей. При цьому очільник асоціації відкидає усі звинувачення на свою адресу.
- Разом з Павелком до СІЗО потрапив генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький.
- На захист Павелка виступили легендарні українські футболісти: Олег Блохін, Ігор Бєланов, Олег Протасов, яким впливовий функціонер надав посади в УАФ.