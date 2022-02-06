Створили перешкоду суперникам: Росію дискваліфікували у фіналі змішаної естафети шорт-треку

Перші старти з шорт-треку на Олімпіаді-2022 розпочалися 5 лютого. Атлети змагалися у змішаній естафеті з шорт-треку.

Втратили втішний фінал

Представники ОКР неабияк відзначилися. Їх позбавили фіналу через грубе порушення правил, повідомляє 24 канал.

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Збірну команду Росії у змішаній естафеті представляли шість спортсменів – Семен Єлістратов, Костянтин Івлієв, Павло Ситніков, Софія Просвірнова, Катерина Єфременкова та Олена Серьогіна. У півфіналі вони зустрілися з командами Угорщини, США та Китаю.

Російські ковзанярі не змогли правильно передати естафету, за що були дискваліфіковані арбітрами змагань. Атлети ОКР створили перешкоду суперникам, внаслідок чого спровокували падіння опонентки.

Таким чином представники Росії втратили фінал і шанси на медаль.

Також було дискваліфіковано збірну США за блокування суперниць.

У підсумку "золото" вибороли китайські спортсмени, друге місце в Італії, а "бронза" в Угорщини.