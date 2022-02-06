Британець сумнівається у чесній перемозі росіянина

Неочікувано п'єдестал "окупували" представники ОКР. Олександр Большунов став олімпійським чемпіоном, а його земляк Денис Спєцов здобув "срібло", а представник Фінлянд ії Ііво Нісканен виборов бронзову нагороду.

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Такий подіум дійсно, є дещо несподіваним. Оскільки на п'єдесталі немає жодного представника збірної Норвегії. Бо ж саме вони були фаворитами Олімпійських ігор у Пекіні.

Лише на останньому чемпіонаті світу одразу п'ять норвежців потрапили у топ-6, до того ж Зімену Гегстаду Крюгеру та Гансу Крістеру Холунну вдалося вибороти "срібло" та "бронзу".

Вболівальники очікували побачити боротьбу між лідером норвезької команди Йоганнесом Клебо та росіянином Большуновим.

Проте цього не сталося, бо представник російської Федерації більшу частину дистанцію був одноосібним лідером. Що викликало неабиякі сумніви у спортсменів.

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А сам Клебо фінішував за межами топ-20.

Нереально вигравати з таким відривом. Це одна з найнеймовірніших речей, які будь-коли траплялися. Це абсолютна дичина,

– сказав британський лижник Ендрю Масгрейв.

Відставання між першим та другим місцем складало 1 хвилину та 11 секунд. Гандикап росіянина є надзвичайно великим. До прикладу, на Іграх-2018 у Пхенчхані перше та друге місця розділяло всього 8 секунд, а у Сочі-2014 відрив переможця становив 0,4 секунди.

Чому побоювання спортсменів недаремні

Наприкінці 2020-го спортивний арбітражний суд оголосив рішення щодо спору Російського антидопінгового агентства та Всесвітнього антидопінгового агентства.

CAS заборонив російським спортсменам протягом наступних двох років виступати на великих міжнародних змаганнях під прапором РФ.

Тому наразі спортсмени Російської Федерації виступають під нейтральним прапором.

Відповідне рішення діятиме до 16 грудня 2022 року.

До слова! У скіатлоні брали участь представники України. На жаль, українські лижники ж не дійшли до фінішу. Олексія Красовського та Руслана Переходу перегнали лідери на коло, тому вони закінчили змагання достроково.