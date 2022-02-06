Потеряли утешительный финал

Представители ОКР очень отличились. Их лишили финала из-за грубого нарушения правил, сообщает 24 канал.

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Сборную команду России в смешанной эстафете представляли шесть спортсменов – Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Сытников, София Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Елена Серегина. В полуфинале они встретились с командами Венгрии, США и Китая.

Российские конькобежцы не смогли правильно передать эстафету, за что были дисквалифицированы арбитрами соревнований. Атлеты ОКР создали препятствие соперникам, в результате чего спровоцировали падение оппонентки.

Таким образом, представители России потеряли финал и шансы на медаль.

Также была дисквалифицирована сборная США за блокирование соперниц.

К слову. В итоге "золото" добыли в борьбе китайские спортсмены, второе место у Италии, а "бронза" у Венгрии.