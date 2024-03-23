У п'ятницю, 22 березня, в Красногорську, що під Москвою, стався масштабний теракт. Четверо зловмисників відкрили вогонь по відвідувачах "Крокус Сіті Хол", де росіяни збирались на концерт місцевого гурту "Пікнік".

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Хокеїст загинув у "Крокусі"

За оцінками росіян, жертвами нападу стали щонайменше 140 осіб. Серед них був і представник російського спорту Алєксєй Рудніцкій, який є уродженцем Ярославля.

39-річний спортсмен був хокеїстом, який виступав за один з аматорських клубів Ярославля. Цього сезону Рудніцкій не провів жодної гри, востаннє виходив на лід лише минулого року.

Відзначимо, що відповідальність за атаку на "Крокус Сіті Хол" взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Вона опублікувала групове фото злочинці, але їх обличчя на світлині приховали.

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Тим часом, росіяни повідомляють про затримання усіх підозрюваних. Вони заявляють, що ті начебто прямували у бік України, де і хотіли сховатися. Одному з терористів навіть відрізали вухо і демонстративно хизувались цим у соцмережах.