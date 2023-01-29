У французькому Нанті завершився легкоатлетичний турнір Meeting Nantes Mеtropole. У престижних змаганнях прийняла участь українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко.

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Перша перемога в сезоні

Українка розпочала турнір з позначки 1,80 метра, яку подолала з першою спроби. Наступна висота у 1,88 Ірині підкорилася з другої спроби.

Наступний бар'єру у 1,91 українська стрибунка взяла без надзусиль. На цій позначці зупинилася срібна призерка змагань француженка Навал Меніке, яка випереджала Ірину за кількістю використаних спроб.

Висоту у 1,93 Геращенко взяла з другої спроби, встановивши рекорд турніру. Попередній рекорд (1,91) тримався з 2020 року.

Забезпечивши перемогу в турнірі, Ірина встановила бар'єр на позначці 1,97, але три спроби виявилися невдалими.

Тим не менше, Ірина здобула свою першу міжнародну перемогу в сезоні. Нагадаємо, що на турнірі у німецькому Коттбусі Геращенко здобула срібло, а золото дісталося Ярославі Магучіх.

Результат турніру Meeting Nantes Métropole (Нант, Франція)

1. Ірина Геращенко (Україна) 1.93 метра

(Україна) 1.93 метра 2. Навал Меніке (Франція) 1.91

3. Лаура Салін-Ейке (Франція) 1.85

Зазначимо, що особистий рекорд Ірини Геращенко на змаганнях у приміщенні становить 1,98 метра. На відкритому повітрі – 2 метри.