У німецькому Карлсруе розпочався перший етап турніру World Athletics Indoor Tour Gold. Участь у ньому прийняла українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук.
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Спортсменка з Хмельниччини спробувала себе у потрійному стрибку. Українка була однією з фавориток змагань, адже серед учасниць саме вона за весь час долала найбільшу дистанцію у приміщенні – 14,74 метра.
Цього разу Бех-Романчук зупинилась на показнику нижче, але це не завадило їй увійти до топ-трійку. При першій спробі був заступ, а при другій Марина стрибнула на позначку 13,9 метра (п'ятий на той момент результат).
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Втім кожен з наступних трьох стрибків покращував її показник і врешті решт вона досягла цифри 14,41 метра. Це дозволило їй взяти бронзу, пропустивши вперед двох представниць Куби – Ліадагміс Повеа та Леяніс Перес-Ернандес.
Результати World Athletics Indoor Tour Gold, потрійний стрибок (Карлсруе):
- Ліадагміс Повеа (Куба) - 14.64 метра
- Леяніс Перес-Ернандес (Куба) - 14.45 метра
- Марина Бех-Романчук (Україна) - 14.41 метра