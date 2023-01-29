Во французском Нанте завершился легкоатлетический турнир Meeting Nantes Metropol. В престижных соревнованиях приняла участие украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко.
Читайте также Впереди только Куба: Марина Бех-Романчук взяла бронзу в турнире по тройному прыжку в Германии
Первая победа в сезоне
Украинка начала турнир с отметки 1,80 метра, преодолев ее с первой попытки. Следующая высота в 1,88 Ирине покорилась с второй попытке.
Следующий барьер в 1,91 украинская прыгунка взяла без сверхусилий. На этой отметке остановился серебряный призер соревнований француженка Навал Менике, опережавшая Ирину по количеству использованных попыток.
Высоту в 1,93 Геращенко взяла со второй попытки, установив рекорд турнира. Предыдущий рекорд (1,91) держался с 2020 года.
Обеспечив победу в турнире, Ирина установила барьер на отметке 1,97, но три попытки оказались неудачными.
Тем не менее, Ирина одержала свою первую международную победу в сезоне. Напомним, что на турнире в немецком Коттбусе Геращенко завоевала серебро, а золото досталось Ярославе Магучих.
Результат турнира Meeting Nantes Métropole (Нант, Франция)
- 1. Ирина Геращенко (Украина) 1.93 метра
- 2. Нашествие Менике (Франция) 1.91
- 3. Лаура Салин-Эйке (Франция) 1.85