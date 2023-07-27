Французький клуб, за який виступає українець, хоче придбати росіянина і перепродати його в Челсі

Французький Страсбур готовий поспівпрацювати з росіянами. Колективу не стає на заваді навіть той факт, що у команді знаходиться українець.

Страсбур націлився на трансфер гравця московського Динамо Арсена Захаряна. "Гонщики" готові стати містком для росіянина у топовий клуб.

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Французький колектив, кольори якого захищає Едуард Соболь, вирішив, що готовий вливати кошти у війну проти України, оскільки наважився вести перемовини з московським Динамо щодо російського футболіста Арсена Захаряна. Ба більше, Страбсур пропонує 20-річному півзахиснику угоду всього на 1 рік. Діло в тому, що "гонщики" стали партнерським клубом лондонського Челсі (за який виступає Михайло Мудрик), а тому готові згодом, після завершення контракту, перепродати молодого росіянина до стану "аристократів".

Московське Динамо, звичайно ж, у свою чергу не відмовиться заробити на трансфері Захаряна. Російський колектив вимагає від французів 10 мільйонів фунтів за 20-річного футболіста. Варто відзначити, що Челсі давно зацікавлений у послугах Захаряна, проте його трансфер до лондонського клубу зірвався через російське вторгнення на територію України. Тепер ж "аристократи" знайшли спосіб завуальовано придбати росіянина, скинувши усіх собак на Страсбур.

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Додамо, що французький клуб – не єдиний, який готовий співпрацювати із московським Динамо. Захаряном також активно цікавився італійський Лаціо. Римський клуб нібито пропонував за росіянина 10 мільйонів плюс 4 мільйони бонусних, проте Мауріціо Саррі не схвалив перехід. Все черех те, що наставник хоче бачити у команді гравця, який зможе відразу замінити Сергія Милинковича-Савича, а не через небажання вести співпрацю з росіянами.