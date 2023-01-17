Гус Хіддінг очолював збірну Росії з 2006 по 2010 рік, що і привило йому любом до тамтешніх футболістів. Нідерландському тренеру не може вкластись в голові успіх українських гравців на міжнародній арені.

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Хіддінг з впевненістю заявив, що футболісти з України слабші, аніж гравці зі сусідньої. Екс-тренер збірної Росії знайшов такій нерівноправності "логічне" пояснення.

Українські футболісти за визначенням не сильніші за російських гравців, вони слабші. Ви повинні зрозуміти, що російських футболістів зараз майже не беруть до європейських клубів через те, що відбувається у світі, – вважає Хіддінг.

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