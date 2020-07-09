Експерт розкрив секрет перемоги Ломаченка у майбутньому поєдинку
Експерт Нік Паркінсон розповів про те, як можна перемогти Теофімо Лопеса. Він радить українцю тримати дистанцію у ході поєдинку.
Експерт ESPN вважає українця хитрим, майстерним боксером. Тому Лопесу може зловити Ломаченка лише один або два рази.
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Прогноз експерта
Експерт вражений приголомшливою роботою ніг, реакцією та комбінаціями українця.
Якщо Ломаченку не вдасться відправити суперника у нокаут, то його перемога за рішенням суддів майже 100-відсоткова.
У Лопеса є переваги в зрості та розмаху рук. Якщо Ломаченко буде працювати на ближній дистанції, то Теофімо може його спіймати на атаці,
– заявив Нік Паркінсон.
Він також підкреслив, що Ломаченко виграє цей бій, якщо ні на секунду не буде забувати про небезпеку, яку з собою принесе молодий, голодний панчер в особі Лопеса.
Ломаченко – Лопес: головне
- Бій між боксерами мав відбутися ще 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Зараз ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися поєдинок.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.
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У WBC заявляли, що зустріч боксерів пройде у вересні. Але поєдинок перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.