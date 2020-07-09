Експерт Нік Паркінсон розповів про те, як можна перемогти Теофімо Лопеса. Він радить українцю тримати дистанцію у ході поєдинку.

Експерт ESPN вважає українця хитрим, майстерним боксером. Тому Лопесу може зловити Ломаченка лише один або два рази.

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Прогноз експерта

Експерт вражений приголомшливою роботою ніг, реакцією та комбінаціями українця.

Якщо Ломаченку не вдасться відправити суперника у нокаут, то його перемога за рішенням суддів майже 100-відсоткова.

У Лопеса є переваги в зрості та розмаху рук. Якщо Ломаченко буде працювати на ближній дистанції, то Теофімо може його спіймати на атаці,

– заявив Нік Паркінсон.

Він також підкреслив, що Ломаченко виграє цей бій, якщо ні на секунду не буде забувати про небезпеку, яку з собою принесе молодий, голодний панчер в особі Лопеса.

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