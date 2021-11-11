Стівен Джеррард офіційно очолив Астон Віллу

Англійська Астон Вілла офіційно оголосила, що новим головним тренером команди став Стівен Джеррард.

Що відомо про призначення Джеррарда в Астон Віллу

Попри офіційне повідомлення про те, що Джеррард став головним тренером Астон Вілли, більше жодних деталей "віллани" не вказали. Англійські ЗМІ ж повідомляють, що угода розрахована на 2,5 роки.

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Заради роботи з Астон Віллою, яка йде на 16-у місці в чемпіонаті Англії (10 очок за 11 турів, п'ять поспіль поразок в останніх матчах), Джеррард покинув шотландський Рейнджерс.

В минулому сезоні Рейнджерс під керівництвом Джеррарда знову став чемпіоном країни – 55-й раз у своїй історії, перервавши гегемонію Селтіка, яка тривала дев'ять сезонів. Весь чемпіонат команда пройшла без поразок.

Однак в цьому сезоні Джеррард не зумів подолати з командою кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись двічі шведському Мальме. При цьому в матчі в Шотландії Мальме вдалося забити двічі, граючи весь другий тайм в меншості. А вірменський Алашкерт у кваліфікації Ліги Європи Рейнджерс пройшов завдяки мінімальній перемозі вдома.

Старт Джеррарда в АПЛ

Перший матч під керівництвом Джеррарда Астон Вілла зіграє 20 листопада вдома проти Брайтона. Далі на команду очікує виїзд до Крістал Пелас (27 листопада). А після цього три топові матчі:

1 грудня проти Манчестер Сіті вдома

5 грудня проти Лестера вдома

11 грудня проти Ліверпуля на виїзді

Особливим для Джеррарда буде саме матч проти Ліверпуля. Він є вихованцем цього клубу, за який виступав з 1998 до 2015 року. І так не зумів жодного разу виграти АПЛ, хоча двічі вигравав Кубок Англії, а також по одному разу Лігу чемпіонів та Кубок УЄФА.

Після Ліверпуля він ще два сезони пограв в США за Лос-Анджелес Гелексі.

У 2017 році він розпочав тренерську кар'єру в клубній академії Ліверпуля. Згодом йому довірили команду U-19. влітку 2018 року він очолив шотландський Рейнджерс, з яким і працював до листопада 2021 року, поки не перейшов на роботу в Астон Віллу.