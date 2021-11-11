Попри офіційне повідомлення про те, що Джеррард став головним тренером Астон Вілли, більше жодних деталей "віллани" не вказали. Англійські ЗМІ ж повідомляють, що угода розрахована на 2,5 роки.

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Заради роботи з Астон Віллою, яка йде на 16-у місці в чемпіонаті Англії (10 очок за 11 турів, п'ять поспіль поразок в останніх матчах), Джеррард покинув шотландський Рейнджерс.

В минулому сезоні Рейнджерс під керівництвом Джеррарда знову став чемпіоном країни – 55-й раз у своїй історії, перервавши гегемонію Селтіка, яка тривала дев'ять сезонів. Весь чемпіонат команда пройшла без поразок.

Однак в цьому сезоні Джеррард не зумів подолати з командою кваліфікацію Ліги чемпіонів, поступившись двічі шведському Мальме. При цьому в матчі в Шотландії Мальме вдалося забити двічі, граючи весь другий тайм в меншості. А вірменський Алашкерт у кваліфікації Ліги Європи Рейнджерс пройшов завдяки мінімальній перемозі вдома.

Перший матч під керівництвом Джеррарда Астон Вілла зіграє 20 листопада вдома проти Брайтона.. Далі на команду очікує виїзд до Крістал Пелас (27 листопада). А після цього три топові матчі:

1 грудня проти Манчестер Сіті вдома

5 грудня проти Лестера вдома

11 грудня проти Ліверпуля на виїзді

Особливим для Джеррарда буде саме матч проти Ліверпуля. Він є вихованцем цього клубу, за який виступав з 1998 до 2015 року. І так не зумів жодного разу виграти АПЛ, хоча двічі вигравав Кубок Англії, а також по одному разу Лігу чемпіонів та Кубок УЄФА.

Після Ліверпуля він ще два сезони пограв в США за Лос-Анджелес Гелексі.

У 2017 році він розпочав тренерську кар'єру в клубній академії Ліверпуля. Згодом йому довірили команду U-19. влітку 2018 року він очолив шотландський Рейнджерс, з яким і працював до листопада 2021 року, поки не перейшов на роботу в Астон Віллу.