Заступився за одноклубника: гравець Аякса провчив фана, який вигукував расистські образи – відео

Стевен Берґгейс вирішив моментально поставити на місце недолугого фаната. Футболіст не стерпів провокації.

Гравець Аякса та збірної Нідерландів Стевен Берґгейс вирішив захиститися за свого одноклубника. Футболіст вдарив вболівальника ворожого колективу, пише 24 Канал.

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Потрібно спокійніше реагувати на "не далеких" людей

Після матчу 34-го туру чемпіонату Нідерландів, в якому Аякс зустрівся з Твенте (1:3) Берґгейтс потрапив у скандальний епізод. Стевен після зустрічі традиційно прямував до клубного автобусу, який практично був оточений вболівальниками Твенте. Один з фанатів "коней" вирішив спровокувати футболіста столичного колективу – він з расистськими образами звернувся до іншого гравця Аяксу Браяна Броббі. Проте вболівальник і подумати не міг, чим закінчиться його безглуздий вчинок.

Берґгейтс відразу відреагував на абсурдний вигук та вирішив фізично провчити дурного вболівальника Твенте. Стевен відразу зірвався і перед входом у автобус кулаком вдарив фаната, який ображав його партнера по команді, на чому інцидент різко вгамувався. Згодом Берґгейтс визнав, що йому не варто було так реагувати на даний епізод, оскільки це псує імідж його клубу.

Я шкодую про свій вчинок, мені не слід було цього робити. Після кожної виїзної гри біля автобуса на нашу адресу сиплються образи, коли ми знаходимо час роздавати автографи вболівальникам, які просять про це. Я вже звик до цього, але люди думають, що можуть кричати все, що завгодно. Моя реакція нічого не вирішує, це розумію. Це погано, я маю подавати приклад, будучи гравцем Аякса,

– зазначив Берґгейтс.

Відео інциденту:

Нагадаємо, що нещодавно у расистський скандал потрапив зірка мадридського Реала Вінісіус Жуніор. Під час матчу з Валенсією (1:0) вболівальники "кажанів" цілу гру вигукували расистські образи в сторону бразильського футболіста. Наприкінці зустрічі у Вінісіуса здали нерви, що породило масовий конфлікт, після якого той отримав вилучення.

Згодом бразильцю скасували дискваліфікацію, оскільки йому знайшли абсурдне виправдання. Низка футболістів заступилася за Вінісіуса, який вкотре вказав на расизм у Ла Лізі, зокрема, і Андрій Лунін. Також Ла Ліга змінила плашку після расистського скандалу, замінивши прапор України.