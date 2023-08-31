"Можемо боротися за вихід з групи": капітан Шахтаря позитивно оцінив жереб ЛЧ для "гірників"

В останній день літа відбулось жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024. Донецький Шахтар не потрапив у групу "смерті", але його суперників не можна назвати легко прохідними.

Жереб звів "гірників" у групі "Н" із іспанською Барселоною, португальським Порту та бельгійським Роял Антверпеном. Захисник Шахтаря Дмитро Чигринський хотів зіграти проти одного зі своїх колишніх клубів, що він у підсумку й отримав.

Варто дізнатись Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Степаненко: Є всі шанси поборотися та вийти з групи

Перший тур групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться 19 та 20 вересня. Свої "домашні" матчі український гранд проводитиме у німецькому Гамбурзі, де у "гірників" гарантовано буде гарна підтримка.

Капітан донецького клубу Тарас Степаненко прокоментував результати жеребкування для донеччан. Досвідчений футболіст збірної України залишився задоволений списком суперників, які дістались його команді.

Є команда з Іспанії – Барселона, і це супер. Що буде Порту – це я вгадав. Й Антверпен – команда, з якою можна грати та здобувати результат. Тому, в принципі, можна сказати, що жереб добрий, і тільки від нас залежить, як ми виступимо. Адже, я вважаю, є всі шанси поборотися та вийти з групи, аби в української команди, в Шахтаря, була євровесна. Проте сказати – одне, а зробити – трохи інше. Тому нам слід дуже добре попрацювати,

– сказав Степаненко.

Тарас зізнався, що не стежив до жеребкування за матчами Порту, але пригадав, що у минулому сезоні португальський клуб мав певні проблеми. Португальці боролись за чемпіонство, але згодом сенсаційно вибули з боротьби.

Степаненко назвав Порту "не надто стабільною командою, з якою можна грати".

Щодо Барселони, то раніше Шахтар вже грав проти цього іспанського гранда. Але тоді Степаненко не брав участі у цих поєдинках. Це був перший чи другий рік Тараса у донецькому клубі.

Також опорник пригадав, як тоді у виїзному матчі стежив за матчем із лави запасних. А ось у другому поєдинку не зіграв через травму.

"Минулоріч нам взагалі не давали жодних шансів"

Степаненко доволі позитивно оцінив шанси "гірників" у груповому раунді Ліги чемпіонів.

"Минулоріч нам взагалі не давали жодних шансів, натомість ми добре зіграли і вийшли з групи, а могли і взагалі вийти в плей-оф Ліги чемпіонів – там в останньому матчі все вирішувалось. Тому сказати зараз, що ми обов’язково вийдемо з групи – неповага до суперників. Маємо розуміти, що зараз усі команди є дуже сильними, усі укріплюються. А в нас триває війна в країні, тому в команді багато молодих хлопців, і не кожен має досвід гри в Лізі чемпіонів. Та я вважаю, що ми маємо дуже гарний колектив, гарну команду, хлопці прогресують", – відповів вже ветеран донецького клубу.

І як мінімум ми повинні зробити все, аби подарувати людям і собі свято та вийти у євровесну. Важко сказати, чи вдасться вийти в плей-оф Ліги чемпіонів або Ліги Європи, але завжди треба ставити перед собою великі мрії та цілі. Тож ми можемо боротися за вихід з групи,

– додав Степаненко.

Нагадаємо, що у сезоні-2022/2023 Шахтар не вийшов із групового раунду у плей-офф Ліги чемпіонів. Тоді "гірники" набрали 6 балів у 6-ти турах та посіли 3-тє місце у групі "F". Далі на тоді ще команду Ігоря Йовічевіча чекала Ліга Європи, де донеччани дійшли до 1/8 фіналу, коли вилетіли від Феєнорда.